台南市東區轎車轉彎陽光刺眼 撞死直行騎腳踏車老人

台南市東區東平路、莊敬路口，昨天下午發生轎車撞死腳踏車老人意外。警方調查，魏姓男子駕駛轎車行經此路口左轉彎時，涉嫌撞上騎腳踏直行郭姓老人。郭送醫急救昨天深夜不治，魏酒測值零，警方研判疑因轉彎車未禮讓直行車釀禍，警詢後今天將魏依過失致死罪嫌法辦。

警方調查，這此車禍意外發生於昨天下午2點28分，郭姓男子（67歲）腳踏車沿東平路由西住東方向行駛，魏姓男子（41歲）駕駛轎車沿東平路由東往西方向要左轉莊敬路，轎車撞上腳踏車，郭一度被夾在車底，經救出送醫急救，因顱內出血和左腳多處鈍傷，於昨11點不治。

雙方酒測值都為零，魏供稱，他當時車速很慢，沒有看到老人腳踏車過來，應該是被對向轎車檔住視線，當時陽光很刺眼。死者妻子接獲警方通報，傷心痛哭，表示先生她說要到附近公園運動，沒想到再見面竟是天人永隔，要求警方查明車禍原因，追究責任。