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電話矇騙回收廠吊走鋼材 桃園竊賊故技重施遭逮

中央社 / 桃園27日電

桃園市一名鄭姓男子發現營造廠商堆置的鋼材無人看管，自稱是公司負責人，涉嫌透過電話遙控回收廠人員以大貨車竊取，故技重施時被員警逮捕，全案依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

桃園市警局蘆竹分局大竹派出所副所長吳宗翰今天表示，受害營造廠商25日向警方報案指出，廠區堆置的大型鐵板及鋼軌條樁數量分別短缺10片及1根，警方依現場監視器影像分析作案手法及慣性，研判嫌疑人可能再犯，翌日一早前往現場埋伏，果然在上午9時15分當場逮獲騎車前往現場的鄭男。

吳宗翰說，員警調查發現，34歲鄭男發現營造廠商堆置的鋼材平時無人看管，竟自稱是公司負責人，以電話矇騙資源回收廠商，遙控回收廠人員以大貨車吊取鐵板10片、鋼軌條樁39根，竊取市價約新台幣30萬元、總重高達1萬2202公斤的鋼材。

吳宗翰指出，鄭男已經以同樣手法先在23日竊取鋼材得逞，直到25日再度行竊才被業者發現，只是損失遠超過受害營造廠商報案所稱的數量，業者得知後相當驚訝，更感謝警方短時間內就追回贓物。全案在調查完畢後，依竊盜罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。

竊盜 資源回收

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