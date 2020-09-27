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影／九旬阿嬤離家70公尺「腳麻」警開車送回家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市九旬林姓阿嬤前天到佛堂念佛後，搭計程車返家，未料計程車司機提早讓她下車，但阿嬤一下車後就沒有力氣走回家，雖然只有離家70多公尺，但仍是「最遙遠距離」；附近有熱心民眾發現後，將阿嬤攙扶到早餐店前休息，並通知警方到場，在警方協助下，阿嬤被警車平安送回住處。

台中市第三警分局勤工派出所警員王柏豐、警員楊舒婷前天下午巡邏時獲報，南區工學路有迷失老人需警方協助，當時民眾向警方告知，剛剛見一名阿嬤走不動，將她攙扶至已打烊的早餐店前坐著休息，民眾告知，阿嬤住家僅在70多公尺外，但阿嬤腳無力走回。

據查，林姓阿嬤已92歲，兒女因工作關係不在身邊，平時潛心向佛打發時間，經常搭乘計程車前往東區念佛，案發當天計程車運將不知為何提前讓她下車，因年事已高，加上出門一整天腳沒什麼力氣，短短不到70公尺的距離，已讓她走得喘吁吁頻頻停下休息。

警方見婆婆體力不支，確認住址後立刻攙扶婆婆搭上警車，不到1分鐘即將她送返住處，警員離開時再三叮嚀婆婆，自己一個人住要好好照顧身體，婆婆也向笑著對員警說「感恩」，表達謝意。

第三警分局呼籲，民眾若發現疑似迷途長輩時，可主動上前關心詢問對方去處，將其留住並協助撥打110報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們盡速返家。

台中市九旬林姓阿嬤因計程車司機提早放她下車，導致她離家70公尺卻走不回家，警方獲報後用警車載她回家。圖／第三警分局提供
台中市九旬林姓阿嬤因計程車司機提早放她下車，導致她離家70公尺卻走不回家，警方獲報後用警車載她回家。圖／第三警分局提供
台中市九旬林姓阿嬤因計程車司機提早放她下車，導致她離家70公尺卻走不回家，警方獲報後用警車載她回家。圖／第三警分局提供
台中市九旬林姓阿嬤因計程車司機提早放她下車，導致她離家70公尺卻走不回家，警方獲報後用警車載她回家。圖／第三警分局提供

阿嬤 計程車 婆婆

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