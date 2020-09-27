影／兩兒分頭跑追到小的丟了大的 暖警助父尋童
台中市黃姓男子21日帶兩個年僅3歲、2歲的兒子到公園散步，未料兩個兒子愛玩，分別往不同方向跑走，黃只好跑去追趕小兒子，沒想到返回原地時，也不見大兒子的蹤跡，幸好附近有民眾發現黃的大兒子在附近街道嚎啕大哭，通知警方後，警方沿途詢問，順利找到黃，讓男童重回父親懷抱。
台中市第二警分局育才派出所警員施皓瀛、吳定霖21日下午5時許，接獲育仁國小警衛室報案，指稱有名年約2至3歲之男童在興進綠園道上嚎啕大哭，疑似與家人走失。
警方到場時，男童緊張地一直哭泣，警察在旁安慰，詢問男童家中住址、年紀及誰帶他出門，但男童因年幼，無法清楚表達，警員靈機一動，決定將車窗搖下，以巡邏車載著在周邊繞行，方便男童指認家人。
剛好男童姑姑也騎著機車四處找尋，看到巡邏車本想尋求警方協助，沒想到寶貝姪子就在車上，喜出望外地趕緊通知哥哥到場。
黃姓男子向警表示，傍晚自己帶著2個兒子出門散步，由於孩子活潑好動，分別往不同方向跑，他分身乏術只能先去追年幼的弟弟，不料返回原地時，發現哥哥不見了，對於自己一時疏忽深感歉意，也感謝警方及時的協助。
第二警分局長蔡元戎說，家長帶孩童外出時，應提高警覺，不可讓小孩離開視線，以免發生意外，家長也可購買防走失背包，教導孩童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，請主動與當地轄區警方聯繫或撥打110報案，以利警方即時提供協助，讓孩童平安返家。
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