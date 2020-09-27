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影／東北季風掀浪 綠島昨單日20人潛水客差點游不回
隨著時序入秋，每年9月底台灣周邊東北季風逐漸增強，也使用得台灣東部海域掀浪，昨天台東縣離島綠島不平靜，一天內就發生2件共20位潛水客因浪大，差點游不回岸，所幸後都人員平安上岸，無人受傷。
海巡署第十巡防區指揮部昨天下午2點6分接獲民眾報案，指綠島石朗浮潛區有對母女浮潛客，疑遭海流帶離岸際約50公尺，無法自行游回，海巡署第13岸巡隊綠島安檢所官兵獲報，立即趕赴現場會同綠島消防人員救援，順利將2名浮潛客母女救起，母女均未受傷且婉拒送醫，並與同行友人離開。
無獨有偶，繼昨天下午之後，據島上居民表示，昨晚大約是在6點50左右，在中寮漁港旁的綠島知名潛水點，傳出有18名潛水遊客因遇到風浪，遊不回岸，綠島消防分隊及海巡人員獲報，急如熱鍋螞蟻，緊急馳緩，刺耳的救護車警笛響徹綠島夜空，也讓島上氣氛冷凝，所幸消防人員及海巡人員趕到中寮漁港時，18名潛水客均已上岸，且不願就醫，消防人員登記遊客資料後，就讓遊客自行離去。
據目擊鄉民表示，昨天兩起事故都沒人受傷，其中晚上在中寮漁港共有2團潛水客，加起來是18人，其中一團的2人因浪太大上不來，還有人潛水裝備二級頭損壞、另一人氣瓶卡消波塊，潛水客在消波塊上拉裝備，可能導致誤傳有潛水客受傷。
台東縣消防局、海巡署第13岸巡隊均呼籲民眾，下水遊玩請注意天候變化，氣候不佳請勿輕易下水，以免發生憾事。
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