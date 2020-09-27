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警開道送急病童就醫遭處分 國道警：助民會獎勵

中央社 / 雲林縣27日電

國道公路警察局第八大隊陳姓員警7月間協助一對夫婦以警車開道送急病小孩到醫院，他因擅離值班崗位遭記過處分。警方今天表示，熱心協助民眾部分，也會予以獎勵。

一名婦人日前在臉書「爆料公社」PO文感謝國道公路警察局第八大隊古坑分隊陳姓員警，她表示，7月18日晚上準備與丈夫帶剛滿1歲的小孩從南投回台南娘家，不料，行經國道3號雲林路段時，小孩身體突然抽搐、僵硬，情況危急。

當時就近向古坑分隊求救，因當地路況不熟，真的無法在第一時間趕到醫院，且當時小孩突然嚴重抖動然後就失去意識，害怕錯過急救時效，拜託值班的陳姓員警協助開道前往醫院，10多分鐘就到醫院，小孩緊急治療後已無大礙，後來丈夫向陳姓員警道謝，自己因那時心思都在小孩身上，卻忘了好好感謝員警。

這名婦人日前特別將陳姓員警的善舉PO上臉書，「我由衷感謝感恩陳員警幫忙。也謝謝你為了我們幫我們開道，真的還好有你們這些人民保母的幫忙，讓我們第一時間抵達醫院。我不能讓這麼有暖心的員警與經過沒有被大家知曉。」不料，有網友留言，陳姓員警因為此事被記過處分，讓她內心難過，昨天與丈夫到古坑分隊找陳姓員警表達歉意，不過，並未遇到他。

國道公路警察局第八大隊指出，員警遇到民眾求助一定會協助處理，不過，陳姓員警當時是夜間值班，遇到求助狀況，可以馬上報告，請備勤人員代替，或撥打119，不應該沒有告知就擅離值班崗位，因此，依相關規定予以記過處分，另外，熱心幫助求援民眾解決問題，也會給予獎勵。

國道 警察 古坑

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