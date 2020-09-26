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南投武界壩溺水事故 男子疑酒後下水
南投武界壩閘門異常開啟造成下游野溪4死後，又傳出一名家住武界部落的40歲柯姓男子，今天傍晚在武界壩下游釣魚，疑酒後游泳溺水，消防人員獲報今晚在一處深潭找到柯男遺體。
南投縣政府消防局勤務指揮中心傍晚5時30分接獲民眾報案，指仁愛鄉武界壩下游的水管橋有民眾溺水失蹤意外。119出動埔里、仁愛分隊員潛水搜尋。
消防人員指出，溺水的柯男家住仁愛鄉武界部落，下午和友人在水管橋附近水域釣魚戲水，疑酒後下水游泳溺水失聯，友人急打119報案，潛水人員隨後在一處深潭找到柯男，但已無氣息。
南投縣仁愛鄉武界壩的閘門在13日異常開啟，在下游野溪露營的兩家人夜半遭暴漲溪水沖走，事件造成4人死亡。南投地檢署檢察官也約談負責武界壩的台電人員，當天值班的台電蘇姓員工遭檢方依業務過失致死罪，諭令新台幣10萬元交保。
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