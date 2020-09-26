遭指包庇不法 北市萬華警秀數據：絕無包庇情事

台北市萬華區一處民宅內暗藏職業賭場，轄區警方被指渾然不知、包庇不法；萬華分局出面回應，去年1月至今查獲賭博案件共100件993人，絕無包庇情事，資深員警則表示，新型態職業賭場蒐證、查緝實屬不易，轄區出現賭場「能動它早處理了」，為從源頭根絕不法，目前正與市府研議對策當中。

據悉，萬華區東園街28巷內一處民宅內，近年被作為賭場運作，主要以德州撲克玩法行賭，今被指該處相距轄區派出所不遠，長期行賭警方卻渾然不知，疑有包庇不法之虞。

對此，轄區萬華分局表示，針對該處有賭場運作一事，早在2017年8月就曾持票搜索，查獲百家樂、德州撲克職業賭場，查扣籌碼、賭資，並將業者及賭客計28人帶返偵辦；2019年4月，台北市警方再度持票搜索，亦查獲25人到案，詢後依賭博罪嫌送辦。

萬華分局強調，警方2019年1月至今已查獲麻將協會賭博案17件427人、天九牌及百家樂賭場7件148人、其他各類賭博案件76件418人；分局針對員警風紀問題向來零容忍，經查並未有員警包庇賭博情事，民眾如發現可疑或不法情事，也請立刻提出檢舉。

基層員警則透露，該處被指「經營長達2年」的職業賭場，與以往常見的賭博案不同。一般以「棋牌社」「協會」名義暗地行賭的麻將館，雖有市府不斷發照、警方抓不勝抓問題，但現場賭資、抽頭金、賭具等事證較易蒐證；天九牌類的職業賭場難有合法牌照，也只能在暗處躲藏運作，並不常見。

但近年出現所謂德州撲克職業賭場，賭客常以平板電腦、電子載具行賭，現場無籌碼、賭金，現場也以會員制篩選過濾，避免有「線民」涉透其中，面對警方上門查緝，一經線上機房清除記錄，常常查無事證，警方蒐證、查緝難度倍增。

位於萬華東園街上的職業賭場，雖經歷兩次查緝，但最近一次被警方送辦後，非但賭博罪不起訴，業者花重金請來的律師，更是協助賭客對查緝人員提告，事實上已成檢警不願觸碰的燙手山芋。