影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體

南投縣仁愛鄉武界壩本月中旬因閘門異常放水造成遊客4死，今天晚間又傳出有釣客釣魚、游泳，卻意外溺水，仁愛消防分隊據報後連夜前往搜救，晚間8時9分在水管橋附近發現失蹤柯姓釣客，可惜已經死亡，詳細死因將由檢警相驗確認。

南投縣消防局下午5時30分獲報，仁愛鄉武界部落由民眾溺水失蹤，趕緊調派埔里、仁愛消防分隊前往救援，沿著濁水溪河床搜尋水面卻沒有發現，救難人員不放棄，帶著探照燈沿著溪床繼續搜索，8時9分在水管橋附近發現柯姓男子，但他已經死亡。