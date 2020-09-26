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影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體
南投縣仁愛鄉武界壩本月中旬因閘門異常放水造成遊客4死，今天晚間又傳出有釣客釣魚、游泳，卻意外溺水，仁愛消防分隊據報後連夜前往搜救，晚間8時9分在水管橋附近發現失蹤柯姓釣客，可惜已經死亡，詳細死因將由檢警相驗確認。
南投縣消防局下午5時30分獲報，仁愛鄉武界部落由民眾溺水失蹤，趕緊調派埔里、仁愛消防分隊前往救援，沿著濁水溪河床搜尋水面卻沒有發現，救難人員不放棄，帶著探照燈沿著溪床繼續搜索，8時9分在水管橋附近發現柯姓男子，但他已經死亡。
警方初步調查，柯姓男子並非遊客，而是當地居民，原本和朋友在濁水溪釣魚，但他覺得天氣熱，因此下水游泳，朋友後來才發現他不見蹤影，呼喊也沒回應，才趕緊報警。
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