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台東婦人酒駕幸未釀死 台11線富山路段追撞3車後翻覆

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣省道東海岸公路（台11線）富山路段，下午2時30分發生疑因酒後駕車肇事車禍，造成4車毀損，伍女的車翻肚在路上，所幸送醫後無生命危險，但酒測值達0.45；相關肇事責任待台東警方調查。

台東警方指出，伍姓女駕駛（55歲）涉嫌酒後開車行駛於台東11線（北向南），今天下午2時30分行經卑南鄉富山村32號前，因未注意車前狀況，連續撞擊停放路旁3輛轎車，伍女開的車四輪朝天，車身翻覆在路上。

警方表示，伍女酒測值達0.45（毫克／公升），待她傷勢穩定後，將依公共危險罪嫌將伍女函送台東地檢署偵辦。

車禍發生路段附近有多間景觀咖啡屋，知名的富山護漁區就在事故地點旁，平時遊客多，撞擊瞬間巨響，不少在咖啡店的消費者嚇了一大跳，說「還好沒撞到人」。3輛無辜遭撞車輛的車主都是外縣市遊客，路邊白線區停車喝咖啡卻被撞，除了自呼倒楣，也大罵酒駕真的很惡劣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東伍姓女駕駛涉嫌酒駕肇事，連續撞擊停放路旁3輛轎車後，伍女所駕車輛四輪朝天，翻覆在路上。記者羅紹平／翻攝
台東伍姓女駕駛涉嫌酒駕肇事，連續撞擊停放路旁3輛轎車後，伍女所駕車輛四輪朝天，翻覆在路上。記者羅紹平／翻攝

台東 咖啡 車禍

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