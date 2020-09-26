影／8旬男無照開車疑暴衝撞小黃 3女剛下車躲過一劫

83歲王姓男子今天駕車行經新北市新店區，不知為何原因，汽車高速追撞前方停靠路邊讓乘客下車的計程車，還好車上3名年輕女乘客都早一步下車站在車旁，受到驚嚇並未受傷，但王男汽車還波及多輛機車，造成5人受傷送醫，其中二人傷勢十分嚴重，至於車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市新店區北新路3段今天下午3時52分發生一起嚴重車禍意外，由83歲王姓男子所駕駛的黑色汽車，不知何故猛力一路往前衝，追撞前方一輛停靠路邊，準備讓乘客下車的計程車，就在王男汽車撞上計程車的前幾秒鐘，車上3名年輕女乘客剛好已通通下車，站在一旁，未被撞到，但都被嚇得連忙躲到路邊騎樓。

這起車禍還波及多輛機車，造成3男2女共5名機車騎士及乘客受傷，50多歲曾姓女子疑因遭猛烈撞擊，當場失去生命跡象，30歲男子也當場昏迷，其他2男1女僅受到輕傷，均由救護車送往新店耕莘及慈濟醫院急救，但曾女已於今天下午5時許宣告不治。