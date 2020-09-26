影／石碇財神爺廟神像金牌遭竊 警逮一嫌一人在逃

新北市石碇區一間財神爺廟掛在神像上的金牌，今年8月遭人偷走，警方依據廟內監視器畫面，發現竊賊得手後，有人開車接應逃逸。警方以車追人，隔天在新北市樹林區逮捕涉嫌的陳姓男子到案，另有一嫌在逃，警方目前仍在追緝中。

新店警分局上月20日接獲石碇區一間財神爺廟人員報案，廟內掛在神像上的金牌遭竊，經清查共損失3錢重金牌共2面、9錢重金牌1面，價值約10多萬元。

警方調閱廟內監視器畫面，發現竊賊為兩人一組，一人先到廟內勘查，偷走小面金牌，另一人隨後走進廟內，趁廟方人員不注意之際下手竊走一塊大面金牌。