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新北警局無人機隊成軍 建置全方位科技治安網

中央社 / 新北26日電

新北市警局無人機隊今天成軍，市長侯友宜授旗並為隊員佩掛隊徽後指出，期許機隊發揮統合治安、維護交通、協助消防救災的全方位3D科技治安網勤務，讓成員專業化、勤務合法化。

新北市政府警察局警用無人機隊下午成軍，警方表示，新北無人機隊20名成員已取得無人機G1及G3專業高級操作證照，可依任務性質在不同狀況分組執行任務。

新北市警察局指出，去年貢寮海洋音樂祭活動，與中光電智能機器人股份有限公司合作，導入即時影像設備與傳輸，無人機自動起降、定時、定點在空中巡航，結合既有的3D系統維護治安。

警局表示，警用無人機以人工智慧及感知融合系統為設計核心，讓無人機全自主飛行、偵測感知、智慧路徑規劃、精準降落及自動充電等巡航任務，不僅即時反應現場情況，也利於警力有效運用。

侯友宜授旗、為隊員佩掛隊徽後，也以1998年槍擊要犯張錫銘在台南東山鄉林安村山區與埋伏警方槍戰為例，若當時有無人機科技協助偵防，將更有利於維護治安。

他致詞時指出，除治安外，無人機也應用於監控人車交通流量，山區查緝毒品工廠，支援消防單位觀測與防救災勤務。

侯友宜表示，因應民航局今年3月31日發布「遙控無人機管理規則」及法務部正在擬制中的「科技偵查法」新規，警方一定要成員專業化、勤務合法化，以強化指揮體系，彌補制空視角。

警局指出，保安大隊警力及市警局情資整合中心早已參加無人機操控訓練課程，以利日後執行反恐、攻堅等維安任務。也曾與工業技術研究院合作，以行動指揮車搭配無人機專網基地台。

日後將持續結合第五代行動通訊技術（5G）網路、人工智慧（AI）技術，提供大頻寬及高可靠的影像傳輸環境，讓影像不斷訊。

交通部民航局簡任技正耿驊、新北市警察局長陳檡文及協助開發警用無人機的中光電智能機器人公司總經理忻維忠等人下午也都參加成軍典禮。

侯友宜 警察

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