影／台中三井outlet工地傳意外 工人右腳遭鋼材壓斷骨折

台中市東區興建中的三井oulet今天下午2時許傳出工地意外，一名年約70多歲的工人右腳遭H鋼柱壓住，警、消獲報後，利用怪手將H鋼柱吊起，工人右腳骨折，但獲救時意識清楚，詳細的案發原因有待後續調查，台中市消防局已通報勞檢單位，查明是否有工安疏失。

台中市消防局今天下午2時許獲報，東區復興東一街興建中的三井oulet工地，傳出一名工人遭鋼材壓傷，經派遣信義」大誠分隊、出動消防車4輛、救護車1輛、人員17人，由信義分隊分隊長廖健舟帶隊前往搶救。

警、消到場後發現，現場是一名年約72歲的工人遭H鋼柱壓住，右腳有骨折狀況，消防隊利用現場怪手，將鋼材吊起後，將工人送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的案發原因，有帶後續調查釐清。