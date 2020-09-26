金門傳出校園暴力 老師被激怒情緒失控毆打學生

教師節前夕，金門一所國中驚傳教師不當管教學生，家長氣得在臉書上PO文，家長李小姐說，孩子上課跟同學嬉鬧，沒想到竟被老師暴力對待，造成脖子有掐痕、臉頰紅腫，家長已驗傷提告；全案校方將召開校園事件處理會議審議，並組成調查小組調查。教育處也表示，體罰案會持續列管追蹤，並要求學校依法妥適處理，維護學生權益。

今天上午11點半，就讀國二的陳姓同學在課堂上和另一位女同學嬉鬧，陳姓學生不小心打到對方的頭，隨即向對方道歉，但兩人的嬉鬧引起許姓老師注意，老師詢問「發生什麼事？」一旁同學轉述後，老師一時氣憤竟出手掐住陳同學的脖子，另一手抓住陳同學手臂，陳同學當下感到劇痛，痛到趴在地上，沒想到許姓老師並沒放手，繼續把他壓制在地上，甚至用手打陳同學的臉頰。

陳姓同學後來將此事告知家長，家長立刻趕到學校，家長一看到自己兒子脖子有掐痕、臉上明顯巴掌印以及紅腫，心疼不已，於是趕緊帶兒子到醫院驗傷，並報警提告傷害。

陳同學的母親李小姐憤怒地說，小朋友上課嬉鬧有很多處罰方式，老師可以叫他罰站，或用棍子打手，她都可以接受，但她無法接受老師竟掐學生脖子、壓在地上打。李小姐說，脖子很多血管，打臉頰會影響聽力，萬一兒子聽力受損，要找誰賠？李小姐坦承，兒子被老師壓制時，的確有反嗆比較不禮貌的言語，但她還是無法接受老師如此暴力的行為。

對此，校方十分低調，由楊姓學務主任表示，校方已依循校安系統通報，將分別約談許姓老師、陳同學、旁觀學生等，詳細調查。有老師透露，許姓老師平日教學認真，教學風格貼近學生，能與學生融洽相處，上課氣氛活潑生動，深受學生喜愛，應該是被學生激怒了，才會一時衝動。

金門縣政府教育處也發聲明表示，已請學校依相關程序調查處理，教育處將積極督導處理情形，相關體罰案均持續列管追蹤，並要求學校依法妥適處理，以維護學生權益。