影／母女綠島浮潛險遭洋流漂離 海巡救援保命

台東綠島今天下午傳出一對母女檔浮潛客疑遭海流帶離岸際，無法自行游回，海巡據報趕赴現場救援，順利將母女救起，所幸母女均無受傷情形且婉拒送醫。

海巡署東部分署表示，該母女和友人下午2點多在綠島石朗浮潛區浮潛，未料，洋流突然變強勁，母女倆被洋流帶離岸邊，無法游回，同行友人立即通報海巡救援。

海巡人員聯繫附近漁船前往協助，並立即派員攜帶救生裝備馳赴石朗浮潛區，抵達現場後發現2員浮潛客遭海流帶離岸際約50公尺，海巡人員與附近從事浮潛活動的教練合力將母女救援上岸。