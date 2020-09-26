台中東區三井商城工地意外 1人右腳骨折送醫

位於台中市東區的三井購物商城工地今天發生工安意外，1名工人移動帆布時，未注意固定的鋼柱滑落，導致右腳遭壓傷骨折，醫後意識清楚，意外原因有關單位正調查中。

台中市消防局指出，下午2時25分接獲民眾報案，指位於東區復興東一街、樂業二路交叉路口一處工地有工人遭H鋼柱壓住受困請求協助；獲報後，立即派遣信義及大誠分隊出動消防車4輛、救護車1輛，及消防人員17人前往搶救。

消防人員說，到場時發現1名年約74歲工人遭H鋼柱壓住右腳，經現場怪手將鋼柱吊起後協助脫困，這名工人右腳骨折、意識清楚，經包紮固定後送往醫院救治。

經調查，案發工地為台灣三井不動產集團在台中市東區投資興建的三井LaLaport購物商城，今年6月動工，預計民國111年秋天完工。

勞動部職安署中區職業安全衛生中心表示，經初步調查，現場有一處區域使用帆布遮蓋施工器具，帆布上方使用H鋼柱壓住避免飛起，作業的勞工在移動帆布時，未確認鋼柱位置導致滑落，造成勞工腿部壓傷，確切意外原因仍在調查，若違反相關規定會依法處分。