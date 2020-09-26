台中廢棄香菇工廠疑拆除不慎引發火警 5傷就醫

台中市霧峰區一處廢棄香菇工廠今天在進行拆除作業時，施工人員疑使用乙炔切割器不慎引發火警，造成多輛機車與貨車等燒毀，5人受傷就醫，起火原因火調人員正調查中。

台中市消防局表示，上午11時7分接獲民眾報案指出，霧峰區北豐路202巷一處鐵皮建築發生火警，派遣溪湳、大里、霧峰、國光、仁化及勤工分隊，出動消防車18輛、救護車1輛及消防人員56人前往搶救。

消防人員表示，火警現場為一處廢棄鐵皮工廠，原先從事香菇培育，廠內人員疑因使用乙炔切割器拆卸鋼架時，火星不慎引燃泡棉起火，火勢一發不可收拾，造成7輛機車、2輛小貨車及1輛堆高機燃燒，消防人員立即以水線灌救。

火警造成2名年近50歲女性約30%燒燙傷、意識清楚，都被送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治，另有3名女性在移動機車時，不慎遭火星噴濺燙傷，自行前往醫院治療。

火勢在半小時內撲滅，燃燒面積約300平方公尺、財物損失約新台幣100萬元，起火原因消防局火調人員正調查中。