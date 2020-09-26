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無名屍流落他鄉14年 新北警助秋節前歸根

中央社 / 新北26日電

新北市府板橋警分局防治組警員王閔南，中秋前夕再次完成尋人的超級任務。一具沒有身分證明因泡水只剩變形五官的無名屍，他從身上特徵找到蛛絲馬跡，比對後黃女得以落葉歸根。

板橋警分局今天表示，民國95年父親節後，罹患憂鬱症、當時30歲的黃女在租屋處留下給父親的遺書隨即失聯。父親焦急的立刻報警協尋，卻失聯14年至今。

警方說，民國95年8月26日在金山區的海邊沙灘，民眾發現1具無名女屍，身上無任何證件，經公告無人認領完成法定程序後，收埋於金山公墓迄今。

警員王閔南近日過濾清查法務部無名屍查詢系統舊檔案資料庫，比對失蹤人口資料交叉分析，發現無名女屍身上的特徵與黃女失蹤時報案人所描述的狀況有些微關連性，燃起一絲希望。

王閔南鍥而不捨透過戶役政資料比對，找到黃女家屬溝通，研判黃女應是生前落水溺斃，盼家屬採取DNA（去氧核醣核酸）比對。不過，家屬不願意接受黃女已離世的初步研判，遲遲不願提供比對檢體。

警方初步調查，黃女有1名哥哥、2個弟弟。黃女離婚後，兒子由夫家扶養，疑似因婚姻因素厭世。經王閔南勸說採集家屬DNA檢體送法醫研究所實驗室比對，並以無名屍遺物、DNA比對雙重確認下，證實黃女身分，也讓在外漂流許久的黃女，在中秋前夕「回家」。

王閔南調查後獲悉，黃家經濟狀況不佳，家人多有疾病無力辦理黃女後事，因此，轉介善願愛心協會無償至金山公墓起掘開挖，並提供全套免費殮葬服務。

善願愛心協會會長郭志祥表示，與志工會同黃女胞弟及黃女21歲的兒子至金山公墓起掘，順利遷葬。協會只是略盡社會責任，主要還是員警辛苦比對才能讓事件圓滿。

板橋警分局表示，「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若親人失蹤已久可聯繫警方採集DNA 送至法醫研究所比對歷年無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗。

警方提醒，預防長輩走失可善用「愛的手鍊」免費資源，及申請指紋建檔，鼓勵「身分證更新」，有助人臉辨識比對降低走失風險，縮短並把握尋獲走失者的黃金時間。

失蹤 金山 DNA

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