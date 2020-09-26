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急救訓練與銅管樂結合 長輩學急救聆賞音樂特別體驗
「學急救也學音樂，一兼二顧，摸蜆仔兼洗褲！」嘉義縣民雄鄉衛生所下午與消防局合作，教導老大人急救技巧，並邀請嘉義銅管五重奏，展演音樂之美，讓長輩們度過兼具知性與感性快樂時光。
近來意外死亡頻傳，不少原因與心血管疾病有關，民眾有急救常識，或許有機會挽回性命；應邀演練消防人員說，學會CPR或哈姆立克等急救方法，不見得一定用得上，但如果有天遇到緊急狀況，就可以救人一命。
消防人員表示，心血管疾病或吃東西噎到，常發生在老大人身上，老大人有基本急救概念，萬一身體不適，也比較有警覺性，知道如果降低危害生命風險。
長輩們「見識」CPR急救、AED使用方法及哈姆立克急救法，進行實作演練，消防人員一步一步教導，大家你一言、我一語，許多老大人提問，互動熱絡，為讓氣氛活絡，衛生所課後安排音樂饗宴，邀嘉義銅管五重奏表演，團員對活動規畫感到特別，沒想過「急救」與「銅管樂」表演可以同台演出，團員邀老大人一起表演「卡農」。
民雄衛生所主任許珮綺說，秋冬將至，患有三高老人家，容易發生心血管疾病，急救常識可以發揮救命功效；另，老人家常有吞嚥困難，不小心噎到，急救得當能防悲劇發生，社區很多獨居老人，不然就是「老老照顧」，會急救方法，意外發生打電話119，可以把握急救黃金時間。
協助課程規畫的中正大學傳播系教授盧鴻毅指出，老大人學習地圖需要翻轉，只有跨越藩籬，才能找到新取向；今天只是把原本嚴肅急救課，加入古典流行音樂元素，讓老大人午後享受不同知識元素，開展「失能延緩」學習其他可能。
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