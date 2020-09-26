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影／轉彎沒讓直行車釀禍！小黃擦撞機車 騎士噴飛慘摔
轉彎車沒讓直行車釀禍！高雄市彭姓計程車運將，從左營高鐵路左轉重信路時，在大十字路口緩慢切車道，卻擦撞直行機車。機車應聲倒地，19歲蘇姓男騎士摔落滾了好幾圈，腰部、四肢受傷，幸好性命無礙。雖然雙方都是綠燈行駛，但警方指出，計程車轉彎未禮讓直行機車，依法可裁處600元以上、1800元以下罰緩。
警方調查，22日上午10點左右，34歲彭姓運將開計程車沿高鐵路快車道行駛，打算左轉重信路，在路口緩緩向左前方推進，加速時卻擦撞直行高鐵路的機車；計程車右前車頭、機車前車頭留明顯碰撞痕跡。蘇姓機車騎士摔落，噴飛滾了好幾圈，引起其他路人注意。
警方到場，對彭、蘇施行酒測，初步排除酒駕情事，協助蘇姓男騎士送醫，幸好無大礙。警方初判，應是計程車轉彎時未禮讓直行車釀禍，依道路交通管理處罰條例第48條1項6款，可處600元以上、1800元以下罰緩。
警方呼籲駕駛人，轉彎車需禮讓直行車先行，直行車輛也要隨時注意車前狀況，才能保護自身及其他用路人安全。
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