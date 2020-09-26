正新輪胎溪州廠大火濃煙四竄 4名員工嗆傷送醫

正新輪胎公司彰化溪州廠今天接近中午發生火警，現場冒出大量濃煙，彰化消防局獲報出動大批人車前往搶救，火勢約一小時後就撲滅，4名員工嗆傷送醫，燃燒面積約200平方公尺，起火原因待調查。

彰化縣消防局勤務指揮中心上午11時52分接獲報案指稱，正新輪胎溪州廠傳出火警，消防局立即出動員林分隊、北斗分隊等6個分隊49名消防隊員，以及23輛消防車前往灌救，火勢約在一個小時後撲滅。

消防局指出，廠區內有4名員工因嗆傷送醫，其中3人送衛福部彰化醫院，另1人送往彰化基督教醫院急救，4人都是輕傷。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添接受媒體聯訪時指出，燃燒廠房在3樓及4樓處，面積約200平方公尺，由於工廠內都是塑膠物品，起火燃燒後立即產生濃煙，消防隊員到場後，廠方人員已先拉水線滅火，消防人車隨後加入滅火行列，約耗費一個小時控制撲滅火勢。

葉清添指出，廠內都是塑膠物品，消防車持續在現場灑水降溫，至於起火點及真正起火原因，待進一步火場調查才能確認。

正新輪胎公司溪州廠則是派保全在大門管制人車進出，廠方並未針對事故原因說明。彰化縣長王惠美中午在跑行程時，看到正新工廠冒煙，立即趕到現場了解，她也要求相關單位注意及處理後續事宜。

正新輪胎全名為正新橡膠工業股份公司，為台灣最大的輪胎製造商，創辦人為羅結，總部設在彰化大村鄉，生產轎車、卡車以及拖車用的輪胎，在彰化溪州鄉以及雲林縣斗六市都設有工廠。