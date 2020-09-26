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交通指揮、山難協尋都有她 中警表揚「兩棲女義交」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局昨天舉辦「義交常訓暨幹部訓練」，由副分局長周俊銘主持，義交中隊長車正道率領55名隊員參訓，會中周頒獎表揚5名績優義交隊員，其中一名女義交鍾麗珠，除了已在第一警分局偵查隊服務20多年外，又在2015年間加入擔任義交，另外也是台中市消防局民間救難人員，被警、消人員形容為「兩棲義交」，昨天也因熱心公益獲獎。

台中市第一警分局為提升交通義勇警察專業、效能及關懷形象，使其瞭解各項交通法規，提升協勤能力，並有效協助整理交通秩序，昨天舉辦「下半年義交常訓暨幹部訓練」，由副分局長周俊銘主持，義交中隊長車正道率領55名隊員參訓。

第一警分局在昨天常訓中表揚5名績優義交隊員，凝聚義交中隊士氣，其中績優女義交鍾麗珠，除了在分局偵查隊服務20餘年，同時在2015年加入中西區義交中隊，她秉持著服務大眾的熱忱回饋社會，時常中西區的重要交通路口，都可看到她指揮交通身影，另外她還加入台中市消防局民間救災人員，曾經多次參與山難救助，多次協助山友順利下山，因為其指揮交通與民間救災兼容並蓄，有著「兩棲義交」封號。

第一警分局表示，另中秋佳節將至，轄內重要路口、人潮聚集的百貨公司及火車站前，都派遣警力及義交加強連假交通疏導，確保民眾出遊一路順暢，另在此呼籲民眾，三五好友相聚烤肉飲宴，切記「開車不喝酒，喝酒不開車」，分局將在連假期間，加強取締酒後駕車及危險駕車，如有飲酒，請搭乘大眾運輸工具或找代駕，切勿以身試法。

台中市第一警分局昨天舉辦義交常訓，副分局長周俊銘頒獎給5名績優義交。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局昨天舉辦義交常訓，副分局長周俊銘頒獎給5名績優義交。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局副分局長周俊銘（左）昨頒獎給績優義交鍾麗珠（右）。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局副分局長周俊銘（左）昨頒獎給績優義交鍾麗珠（右）。圖／第一警分局提供

台中市 連假 警察

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