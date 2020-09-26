交通指揮、山難協尋都有她 中警表揚「兩棲女義交」

台中市第一警分局昨天舉辦「義交常訓暨幹部訓練」，由副分局長周俊銘主持，義交中隊長車正道率領55名隊員參訓，會中周頒獎表揚5名績優義交隊員，其中一名女義交鍾麗珠，除了已在第一警分局偵查隊服務20多年外，又在2015年間加入擔任義交，另外也是台中市消防局民間救難人員，被警、消人員形容為「兩棲義交」，昨天也因熱心公益獲獎。

台中市第一警分局為提升交通義勇警察專業、效能及關懷形象，使其瞭解各項交通法規，提升協勤能力，並有效協助整理交通秩序，昨天舉辦「下半年義交常訓暨幹部訓練」，由副分局長周俊銘主持，義交中隊長車正道率領55名隊員參訓。

第一警分局在昨天常訓中表揚5名績優義交隊員，凝聚義交中隊士氣，其中績優女義交鍾麗珠，除了在分局偵查隊服務20餘年，同時在2015年加入中西區義交中隊，她秉持著服務大眾的熱忱回饋社會，時常中西區的重要交通路口，都可看到她指揮交通身影，另外她還加入台中市消防局民間救災人員，曾經多次參與山難救助，多次協助山友順利下山，因為其指揮交通與民間救災兼容並蓄，有著「兩棲義交」封號。