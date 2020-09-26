台中拆廢棄香姑寮鐵皮工廠起火 5名女員工受傷送醫

台中市霧峰區北豐路202巷一處廢棄香姑寮鐵皮工廠今天上午11時7分在拆除時，乙炔切割造成火花，噴濺到旁邊泡綿而引起火警，造成五名女員工遭燒燙傷送醫。

台中市消防局說明，現場五名傷者都為年約四、五十歲女子，包括二人全身約30％一度燒燙傷、意識清楚，由消防隊協助送醫，另有三名女子在移動機車時被波及燒燙傷、意識清楚，自行就醫。

台中市消防局說，今天上午11時7分獲報，報案人指稱，現場為自家廢棄鐵皮工廠，原先從事香菇培育的菇類農場培育，拆卸時不慎引燃泡綿燃燒，火勢很大，廠內有1輛小貨車起火燃燒，現場有使用切乙炔切割，無人員受困，請求派員處理。

台中市消防局出動出動第三大隊、溪湳、大里、霧峰、國光、仁化及勤工分隊消防車18輛、救護車1輛、消防人員56人，由小隊長楊春長帶隊出勤，組長莊舜賢在場指揮，在上午11時19分到場，起火點為廢棄菇竂，火勢猛烈，現場7輛機車、2輛小貨車及1輛堆高機燃燒、燃燒面積約300平方公尺，火勢在上午11時30分撲滅。