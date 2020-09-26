保七警阻詐！假冒聯合國醫師甜言哄騙婦人「我的愛人」

屏東縣50歲單身張姓婦人掉進詐騙集團網路交友陷阱，詐騙集團盜用網路照片，假扮美國華裔聯合國無國界醫生Honest，在FB甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任，騙稱因深愛婦人，要帶50萬美金過境香港來台送給她，但因為帶太多錢過境被扣在香港，動彈不得，須再繳13萬台幣稅金給海關，才能放行來台，拜託婦人先匯款。

警方調查，張姓婦人到台銀匯款時，因為不斷低頭滑手機，引起行員注意，隨即通報駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

婦人堅持要行員趕緊將錢會出去，還說「這個醫師真的需要我幫忙，之前已經匯2次錢，數十萬過去，不差這一次，你們警察管太多，想得太誇張！」，警方不斷勸說，張姓婦人說「對方是真的聯合國醫師，他是真的要來找我的」。

保七警員隨即告訴婦人「這一定是詐騙，處理太多類似案件，不能讓妳這樣繼續被騙」。警方不斷拿出案例，勸說1個多小時，婦人才警覺這是交友詐騙。

警方調查，詐騙集團一邊假扮醫生、一邊假扮海關人員，分飾兩角詐騙婦人，婦人深信不疑，日前已至郵局匯款2次數10萬元，詐騙集團食髓知味，要求婦人再匯13萬，被行員察覺異狀。

警方發現，詐騙集團跟張姓婦人聯繫，都稱張姓婦人「我的愛人」，還告訴對方「我的愛人不要擔心我們一切都會好起來相信我」。