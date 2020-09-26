影／詐團誆提高貸款額度要驗證帳戶 男子成共犯遭警逮

台南40多歲方姓男子遭詐騙集團詐騙，誆稱以提高貸款額度為由，要求其提供個人銀行帳户給「公司」驗證，並幫忙取款方能提高辦理貸款之額度，結果帳户就成了詐騙集團的人頭帳户，而其也變成詐騙集團的幫兇。

據指出，詐騙集團在9月23日詐騙2名被害人得手即匯進方男帳户內，並派出陳姓男子由彰化搭火車南下，姐約在新營區向方男「收水」取款。 方男先依詐騙集團指示持金融卡欲提領時經民眾感覺可疑報警，警方到場方男已離開，但東山分駐所所長黄志賢仍不放棄，率員查訪並調閱過濾轄內路口監視器，鎖定方男使用之車輛，立即與偵查隊員警奔往新營區銀行外，查獲甫從2家銀行提領之贓款42萬餘元之方男。

警方控制方男後並突破心防，再以假現金包裏交付之方式，誘使詐騙集團上游收取款項之陳姓「收水車手」出面，待陳嫌現身後立即為警方一擁而上當場逮捕，並起出其與詐欺集團聯繫之手機1具。案經調查後，白河分局將方、陳2嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢察署偵辦，其中收水手陳嫌並經聲押獲准。

在警方偵辦中聯繫被害人之陳姓女子時，陳女尚不知遭詐騙，直說是因為姪女來電稱亟需現金遂匯款，當警方告知其已遭詐騙，且詐欺車手已遭逮捕並查扣所匯款現金時，立即破涕為笑直稱「幸好有警察，要不然辛苦存下之積蓄就泡湯了。」