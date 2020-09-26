聽新聞
test
0:00 / 0:00
感應到菩薩示警有危險 恍神開路肩還超警車幸未車禍
台南市林姓女上班族有特殊體質能通靈，兩周前感應到菩薩警告她最近要注意安全，某一天她開車返家，覺得疲累仍硬撐，結果開到路肩還不自知，甚至超警車，被罰3千元。日前橫越馬路，又被罰了3百元。林女說，還好沒有出車禍，花錢消災，感謝菩薩、警察救了她。
林女家裡供奉菩薩，因能通靈，若朋友有事需要幫忙，也都會義務相助，是朋友眼裡超有人緣的「菩薩」。林女說，若朋友有事來問，菩薩都會說得很明白，但菩薩對她可要求嚴格，除了各種行為要端正外，若有事也都是約略點一下，不會明說，意思是要她凡事都要謹慎、守規矩，不能心存大意 。
她說，兩個禮拜前，菩薩就提醒她要小心，否則會有危險。她雖謹記在心，但也有疏忽時，日前下班返家，覺得很疲累，但心想半個小時就到家，撐一下就好，仍上高速公路，沒想到恍惚中開到路肩，警方發現，開著警車一旁揮手提醒已違規，她竟然不知，還超越警車，最後警按喇叭，才回神，心想怎麼會發生這麼離譜的違規，還好沒發生意外，應是菩薩保佑。
過了幾天，她到台南市區辦事，突然覺得肚子很痛，急要上廁所，四處張望中，看到前面有家超商，沒有考慮到危險，就橫越馬路，直奔超商，又被警察開了300元罰單。林女說，違規被開罰單是很好教訓，累了還是要先休息一下再上路，而過馬路也急不得，不要亂橫越道路。
台南市警察局自9月起加強路口交通的違規取締，交通大隊統計，台南今年1至7月行人車禍事故共發生606件，其中12名行人死，肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車，車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，導致不可挽回悲劇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言