感應到菩薩示警有危險 恍神開路肩還超警車幸未車禍

台南市林姓女上班族有特殊體質能通靈，兩周前感應到菩薩警告她最近要注意安全，某一天她開車返家，覺得疲累仍硬撐，結果開到路肩還不自知，甚至超警車，被罰3千元。日前橫越馬路，又被罰了3百元。林女說，還好沒有出車禍，花錢消災，感謝菩薩、警察救了她。

林女家裡供奉菩薩，因能通靈，若朋友有事需要幫忙，也都會義務相助，是朋友眼裡超有人緣的「菩薩」。林女說，若朋友有事來問，菩薩都會說得很明白，但菩薩對她可要求嚴格，除了各種行為要端正外，若有事也都是約略點一下，不會明說，意思是要她凡事都要謹慎、守規矩，不能心存大意 。

她說，兩個禮拜前，菩薩就提醒她要小心，否則會有危險。她雖謹記在心，但也有疏忽時，日前下班返家，覺得很疲累，但心想半個小時就到家，撐一下就好，仍上高速公路，沒想到恍惚中開到路肩，警方發現，開著警車一旁揮手提醒已違規，她竟然不知，還超越警車，最後警按喇叭，才回神，心想怎麼會發生這麼離譜的違規，還好沒發生意外，應是菩薩保佑。

過了幾天，她到台南市區辦事，突然覺得肚子很痛，急要上廁所，四處張望中，看到前面有家超商，沒有考慮到危險，就橫越馬路，直奔超商，又被警察開了300元罰單。林女說，違規被開罰單是很好教訓，累了還是要先休息一下再上路，而過馬路也急不得，不要亂橫越道路。