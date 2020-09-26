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台中汽車美容廠火警 14隻貓被嗆昏、消防救回11隻3隻嗆死
台中大里一家以鐵皮搭蓋的汽車美容廠在今天清晨5時54分發生火警，台中市消防局獲報到場後，花不到10分鐘撲滅火勢，發現裡頭一輛保時捷凱燕遭燻黑外，還有14隻貓被嗆昏，經消防員將貓移到廠外後，救回11隻貓，3隻貓疑因吸入大量濃煙被嗆死。起火原因，有待消防局火調科釐清。
台中市消防局勤務中心在今天清晨5時54分獲報，大里區德芳南路三段一處汽車美容廠起火，立即調派鄰近分隊共11輛消防車、30名警消馳援，到場發現現場為一樓鐵皮搭蓋，起火區域為廠內的貨櫃屋。
消防員在3分鐘控制火勢，7分鐘內撲滅火勢，貨櫃屋內查看後，發現裡頭沒人，僅停放一輛保時捷，已遭濃煙燻黑；裡頭另有很多隻貓都陷入昏迷，立即將所有的貓搬運到戶外。
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