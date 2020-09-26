台中汽車美容廠火警 14隻貓被嗆昏、消防救回11隻3隻嗆死

台中大里一家以鐵皮搭蓋的汽車美容廠在今天清晨5時54分發生火警，台中市消防局獲報到場後，花不到10分鐘撲滅火勢，發現裡頭一輛保時捷凱燕遭燻黑外，還有14隻貓被嗆昏，經消防員將貓移到廠外後，救回11隻貓，3隻貓疑因吸入大量濃煙被嗆死。起火原因，有待消防局火調科釐清。

台中市消防局勤務中心在今天清晨5時54分獲報，大里區德芳南路三段一處汽車美容廠起火，立即調派鄰近分隊共11輛消防車、30名警消馳援，到場發現現場為一樓鐵皮搭蓋，起火區域為廠內的貨櫃屋。