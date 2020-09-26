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婚外情爆出水保官員集體收賄 分局：全力配合司法調查

彰化縣正新輪胎溪州廠火災 濃煙3公里外可見

立委牽線 科力航太捐南市消防全地形車熱顯像望遠鏡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

立委王定宇情商高雄市科力航太公司，今天捐贈台南市消防局價值40萬元的全地形功能車1輛及熱顯像望遠鏡2組，放置關廟消防分隊協助提升救災能力。代表受贈的消防局副局長楊宗林感謝王定宇，一直為打火弟兄爭取新設施與福利。

台南市消防局表示，全地形功能車簡稱ATV(ALL TERRAIN VEHICLE)是「適合所有地形的交通工具」，面對狹小巷道或不平整路面，消防人員可駕駛ATV先行迅速抵達現場進行災況確認與回報，另外熱顯像望遠鏡亦可藉由其熱顯像鏡頭，實際從火場遠方進行判斷並確認火點，有效提升消防戰力。

楊宗林表示，科力航太捐贈全地形功能車1輛及熱顯像望遠鏡2組，除提升消防戰力，也藉裝備器材更新，將最好、最需要的資源提供基層同仁，面對裝備需求開放歡迎各界提供，建立安全消防救災環境，減少消防人員因救災發生傷亡。

市長黃偉哲表示，消防局近幾年採購手持式熱顯像儀、無人機加掛熱顯像鏡頭等各式科技救災用裝備器材，現在又加入具有熱顯像鏡頭望遠鏡，可以看出消防局在救災裝備上持續不斷升級，目的也是想確保消防人員在救災上可以更加安全，確保每次救災出勤都可平安歸隊。

科力航太2009年成立，目前是美軍使用軍規級熱影像系統 FLIR Surveillance在台獨家代理商，這些系統可供陸海空軍與民間使用。

立委王定宇牽線，科力航太捐台贈南市消防全地形車熱顯像望遠鏡。記者周宗禎／攝影
立委王定宇牽線，科力航太捐台贈南市消防全地形車熱顯像望遠鏡。記者周宗禎／攝影
立委王定宇牽線，科力航太捐台贈南市消防全地形車熱顯像望遠鏡。記者周宗禎／攝影
立委王定宇牽線，科力航太捐台贈南市消防全地形車熱顯像望遠鏡。記者周宗禎／攝影
立委王定宇牽線，科力航太捐台贈南市消防全地形車熱顯像望遠鏡。記者周宗禎／攝影
立委王定宇牽線，科力航太捐台贈南市消防全地形車熱顯像望遠鏡。記者周宗禎／攝影

王定宇 美軍 空軍

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