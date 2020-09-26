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清大化工博士求職不順輕生 專家建議：適時向他人求助
新竹一名30逾歲林姓清大化工博士，取得學位後因求職不順，不幸輕生，新竹地檢日前已完成相驗程序；據了解林姓博士求學期間自我要求非常高，但畢業一年多仍尋無屬意職務，人力資源專家就建議有面臨相同問題的畢業學子，遇到困難無法解決或不知所措時，不管是向親友、學校或者專業單位求助都是方法，切勿選擇絕路。
新竹市人力資源管理協會理事長李右婷指出，部分高學歷者在求職時，可能因為對工作期待有較高標準，也導致在求職時往往無法在短時間內就求得適合的工作，過去也有不少取得碩博士學位的學生，在長期求職壓力下，出現情緒低落的問題。
李右婷就建議，求職不順時應該要懂得向他人求助，無論是向親友訴苦，或是利用學校輔導資源，都是更好的解決辦法；他表示，目前各大專院校都有職涯中心或輔導單位，對於畢業生都能提供就業建議，一般民眾也可以選擇職訓局洽詢，才不會迷失方向。
檢警已在日前完成遺體相驗，確認是林姓博士輕生，沒有發現其他可疑，家屬也並無其他意見；經了解民眾是在20日清晨晨運時，在陸橋上發現林姓男子的遺體，現場遺留折疊椅及機車。
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