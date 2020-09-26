夫妻吵架老公遭「丟包」 受困山上員警出動協尋

高雄市黃姓夫婦前往六龜廟宇參拜，兩人因事起口角，妻子負氣開車離去，老公直至晚間沒回家，身上又沒帶手機，家人報警協尋。六龜員警連夜上山尋人，深夜在參拜廟宇附近一家土地公廟發現黃姓男子，所幸黃男平安無事，開心與家人返家團聚。

黃姓夫妻24日下午從屏東前往六龜區一間廟宇參拜，抵達目的地後兩人因事起爭執，妻子逕自開車離去，20分鐘後重返原地，黃男卻早已不在現場，黃妻原地等待2小時沒看到人，也無法透過手機聯繫，最後只好先行下山返家。

警方指出，52歲黃姓男子身上沒帶手機，直至晚間也沒有回家，晚間9點多，妻子著急前往六龜警分局義寶派出所報案。警方調閱路口監視器，研判黃男未下山，人在山中迷路的機率很高，員警連夜前往廟宇附近的山溝尋人，昨日凌晨近2點終於在附近一處土地公廟發現一人蜷縮在椅子上，查證身分正是失聯的黃男。