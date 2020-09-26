台東老翁身上綁腳踏車落水死亡 警方釐清死因中

台東市今天清晨有民眾發現1名老翁在水中載浮載沈，立即報案，警消趕抵現場將老翁以人力方式拉上堤岸邊，隨即進行急救送醫，但老翁仍不治死亡，但詭異的是老翁身上綁著繩索，且和大圳上的腳踏車綁再一起，是意外還是輕生，警方正進一步調查。

警方表示，今天清晨6點多接獲民眾報案市區綏遠路灌溉大圳1名老翁在水中載浮載沈，抵達現場後，發現老翁背部朝上，身體趴在水中載浮載沈，全靠一條繩索拉住身體，沒有被湍急的水流給沖走，消防隊員以梯子下到大圳後，再人繩索環繞套住老翁身上，將其拉上岸。

老翁被拉上岸時已沒有呼吸心跳，消防隊員也隨即進行CPR急救，並且送醫，不過，老翁因為溺水時間過久，最後還是宣告不治。附近目擊民眾表示，看到1輛腳踏車停在大圳馬路旁，綁著一條繩子，跟著繩子往下看，看到有人在水中，趕快報警，但沒有看過這名老翁住在附近。

警方表示，老翁年約60至70歲，發現落水老翁身上疑似綁著童軍繩，且和腳踏車綁再一起，由於老翁身上未帶證件，因此，身份還需查證，至於是意外落水，還是輕生，待進一步調查釐清。