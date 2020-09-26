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69歲老婦開車轉彎失控 撞入高雄糕餅名店毀門面
糕餅名店「呷百二」高雄鳳山文山店逢中秋節，9月24日晚間正準備理貨出貨，店外1名婦人突然開車失控，撞上人行道，將呷百二店面落地門窗撞毀，貨物禮盒散落一地，店員被突來的衝撞嚇一大跳，幸未造成傷亡，店方損失至少數十萬元。警方表示，婦人未酒駕，願理賠和解，確實肇事原因待調查。
據了解，吳姓婦人（69歲）9月24日晚間6點多開車載女兒，打算到呷百二糕餅店買禮盒，她沿高雄市鳳山區文平路東行，右轉文鳳路，在呷百二糕餅店前過彎，疑因方向盤打過頭，轉彎角度過大，轎車失控，衝上先駛上人行道，撞損2輛機車後，車頭撞入糕餅店，及時煞車，但已將店面落地玻璃帷幕及落地門撞毀，連同貨架上的禮盒也四處噴飛，散落一地。
正在店內理貨的董姓店長和店員，被突來的衝撞嚇出一身冷汗，幸未受傷，吳婦和車上的女兒受驚嚇也沒受傷。
警方據報到場，對吳婦酒測，並無酒精反應。吳婦稱太過緊張，誤把油門當煞車才衝進店裡，願意賠償店方損失。
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