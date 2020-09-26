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運將載兩醉漢在國道爆胎等救援 竟遭毆打又被搶走車

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

39歲謝姓計程車司機今天凌晨1時許載客時因爆胎停在國道一號北上28.9K路肩，未料車上兩名乘客62歲潘姓、60歲吳姓男子因不滿爆胎，與謝姓司機發生口角，潘出拳毆打謝，吳則跑到駕駛座要開車，兩人討論將車輛開走，怎料潘下車想到駕駛座換他開，吳卻沒察覺就把車輛開走。

謝姓司機見狀驚慌撥打110報警，所幸同行抵達且被搶走的計程車因爆胎跑不遠，同行順利在27.9K處攔下被吳搶走的計程車，未料吳下車後又步行逃逸，步行跑到不遠處的三重交流道，被獲報前往的三重警方逮捕交給國道警，國道警方表示，目前依強盜、公共危險、傷害等罪嫌偵詢中。

據查證，潘、吳兩人在新莊地區一家熱炒店醉醺醺的搭上謝姓司機的車輛要往三重，行經國一北上三重路段時，車輛右後輪突然爆胎，謝姓司機將車停在路肩並放置三角錐警示，再通報同行來支援載客。

未料潘、吳兩人疑因爆胎引發不滿，與謝姓司機發生口角，潘出手毆打謝姓司機，吳則趁機跑到駕駛座，兩人商量「怎麼開車」，在後座的潘說「我來開」後下車準備要到駕駛座，吳卻沒察覺，將車輛開走，丟下潘男和司機，司機見狀驚慌撥打110向三重警分局求救。

準備前來支援的同行透過無線電聽聞搶車全程，趕往國道順利在北上27.9K處將車輛攔下，開車的吳男見狀開門步行逃逸，跑到不遠處的三重交流道想下國道，被三重警方逮捕交給國道警方。

國道警方表示，目前兩人仍在偵詢製作筆錄當中，由於兩人毆打司機又搶車、酒駕，待筆錄完成，將依強盜、公共危險與傷害等罪嫌移送地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

計程車輛因爆胎停在路肩，卻被載送的乘客搶走。記者柯毓庭／翻攝
計程車輛因爆胎停在路肩，卻被載送的乘客搶走。記者柯毓庭／翻攝
吳（駕駛）與潘兩人酒醉搶車。記者柯毓庭／翻攝自臉書粉專「小黃來靠北」
吳（駕駛）與潘兩人酒醉搶車。記者柯毓庭／翻攝自臉書粉專「小黃來靠北」

國道 計程車 強盜

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