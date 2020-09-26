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洗手乳有「嘉明的味道」？ 站務人員：不排除內部惡搞
台鐵為防疫在970輛區間車、復興號和莒光號裝洗手乳，近日卻被爆出被惡搞，有莒光號等車班被人發現洗手乳遭竊，罐內疑被摻「嘉明的味道」，對此彰化火車站長李兆平說，近期並未收到有旅客反應車班洗手乳異常，媒體報導才知道有這樣的狀況，局內也正在查明。
有媒體爆出，近日火車車廂入庫檢修時，工作人員發現洗手乳異常短少，甚至液罐內洗手乳被擠壓一空，經詳查發現是北迴線潮州-花蓮554次，花蓮-台東602次，彰化-潮州501次，台東-彰化653次的莒光號列車共8節車廂遭殃。
有站務人員分析，若是一般民眾對洗手乳品質有意見，正常來說是向工作同仁反應。車長負責工作是巡查車廂內的狀況，也會看洗手乳是否足夠，若不足再請清潔人員補充，被爆出有問題的班次在深夜有的會停在月台上，隔天接續載運旅客，晚間除了車長、清潔人員和餐飲人員做最後整理準備離開列車後，自動門都會上鎖，因此不排除是相關的委外廠商、內部人員惡搞。
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