洗手乳有「嘉明的味道」？ 站務人員：不排除內部惡搞

台鐵為防疫在970輛區間車、復興號和莒光號裝洗手乳，近日卻被爆出被惡搞，有莒光號等車班被人發現洗手乳遭竊，罐內疑被摻「嘉明的味道」，對此彰化火車站長李兆平說，近期並未收到有旅客反應車班洗手乳異常，媒體報導才知道有這樣的狀況，局內也正在查明。

有媒體爆出，近日火車車廂入庫檢修時，工作人員發現洗手乳異常短少，甚至液罐內洗手乳被擠壓一空，經詳查發現是北迴線潮州-花蓮554次，花蓮-台東602次，彰化-潮州501次，台東-彰化653次的莒光號列車共8節車廂遭殃。