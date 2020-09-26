97歲失智翁巷口踱步 「關鍵記憶」讓警秒幫他返家

台北市97歲黃姓老翁日前離家走失，在附近巷口踱步徘徊，目擊民眾懷疑是失智人口報案，警方趕抵關心，老翁還能說出媳婦電話，先將他帶回派出所暫歇，最後通知上班中的媳婦前來接回。

中山分局大直派出所警員孫浩誠上月24日獲報趕抵，發現老翁站在北安路630巷，眼神渙散，急需求助，上前關心後，老翁疑有輕微失智，言語不清，但還能說出媳婦電話，就是忘記家中地址。

警方先將老翁帶回派出所暫歇，再聯繫他的媳婦，媳婦趕抵表示，岳父高齡97，身體非常健康，但患有失智；因她必須上班，當天已將三餐準備好，沒想到岳父離家走失。