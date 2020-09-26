八旬阿嬤協勤警察13年 中警頒獎表揚「資深堂志工」

台中市第五警分局24日辦理北屯區志工特殊訓練暨聯繫會報，邀請超過擺明的志工幹部、隊員參訓，並針對熱心服務、績優的志工，頒獎表揚，由分局長郭士傑頒發獎牌，共有12人獲獎，其中一名獲獎的阿嬤許和已高齡80多歲，擔任警察志工已有13年歷史，分局同仁直呼「真是名副其實的資深堂」。

台中市第五分局在前天辦理北屯區志工特殊訓練暨聯繫會報，百餘名志工幹部、隊員參訓。會中分局長郭士傑親自頒發志工楷模獎牌，表揚今年度績優志工、長青志工及志工幹部，感謝志工在警察志工崗位上的付出與辛勞，另志工中隊長致贈木作手機架感謝全體志工夥伴的辛勞，場面熱鬧溫馨。

此次獲得表揚12名的志工中，高齡82歲的阿嬤許和是最年長的受獎者，她在2008年加入警察志工團隊，服務年資長達13年，卻依然活力十足，積極參與協助警方預防犯罪宣導及為民服務工作，展現「活到老、服務到老」之服務的精神，非常令人感佩。

分局長郭士傑也利用此次訓練，以高親和力及幽默風趣的方式宣導各項警政工作，宣講中適時穿插有獎徵答，並贈送「中秋月餅」，與會志工都踴躍搶答，過程中笑聲不斷，現場氣氛熱烈。