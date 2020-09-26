影／搶快「插隊」迴轉 對向車閃不及撞樹波及行人

台中市林姓男子在今天凌晨1時許，開車行經西屯區文心路、四川路口時，為了搶快不依規定在內側車道排隊，搶快「插隊」在左轉車隊前方，突然迴轉，當時行駛在對向車道的鐘姓男子疑未注意車前狀況，反應不及，直接撞上路旁的路樹與一名行人，鐘車頭凹陷，受損嚴重，經查，林、鐘二人都無酒駕，將對鐘的違規行為告發，詳細肇因後待後續調查。

據查，鐘姓男子（24歲）今天凌晨1時許開車沿西屯區文心路往青海路方向行駛，行經四川路口時，一輛由林姓男子（30歲）駕駛的轎車突然迴轉，鐘來不及反應，直接將方向盤右轉，衝撞路旁人行道的路樹，還撞上當時在路旁的李姓男子（52歲），李因車禍受到頭、手、腳擦挫傷，但無生命危險。