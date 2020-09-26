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莒光號洗手乳出現「嘉明的味道」？ 台鐵：已要求加強巡視
為防堵新冠肺炎，台鐵陸續於970輛區間車、復興號和莒光號加裝洗手乳，未料今卻爆出，有莒光號在回廠檢修時，有工作人員發現不僅女廁洗手乳遭竊，罐內疑被摻「嘉明的味道」。對此，台鐵局證實正在查明中，也已於23日發電報給鐵路警察局及高雄車班，希望加強巡視。
自由時報報導，近日部分車廂入庫檢修時，工作人員發現洗手乳異常短少，罐內洗手乳遭擠壓一空，經查有8節車廂遭殃。此外按壓洗手入後甚至流出「嘉明的味道」，疑遭人惡搞。
對此，台鐵局表示正在查明中，若發現不法情事會報警處理。在近日高雄檢車段檢修同仁發現潮州-花蓮554次，花蓮-台東602次，彰化-潮州501次洗手乳遭竊，及疑似參雜不明物體後，已於9月23日發電報給鐵路鐵路警察局高雄分局及高雄車班，希望可以加強巡視。未來不排除會在廁所多貼標語提醒。
不過內部人員說，清潔劑出現異味的因素有很多，若是腐壞就屬於原料供應商問題，還有待釐清。
有列車長則向本報表示，上述列車分布各車班，基本上是「嘉明味道」可能性低。且上述列車的播音都是要靠手動操作，增加巡視的時間會有困難度，台鐵不如在洗手乳的機器上加蓋加鎖，較能有效防止遭竊或是惡搞。
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