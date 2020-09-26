紅貴賓「寇比」走失衝馬路 幸遇好心熟女送警協尋

台中市林姓女子20日晚上在東區湧泉公園散步，發現1隻沒有牽繩的紅貴賓獨自在公園亂晃，周遭卻不見主人，趕緊將狗抱到派出所求助，警員透過脖子上的項圈，順利聯繫劉姓飼主，他獲報後趕到派出所接回愛犬「寇比」，感謝林女及警方協助，讓愛犬平安回家。

台中市第三分局東區分駐所員警王植胤、周修德20日晚間6時許服勤時，林姓女子抱著一隻紅貴賓走進派出所。

林女報稱，稍早在附近的湧泉公園散步時，看到這隻紅貴賓在公園周遭亂竄，把馬路當成遊戲場，還差點被車子撞到，實在是險象環生，所以趕緊上前將狗抱到路旁，因為附近遍尋不著主人，才上門向警方求助。

值勤警員檢視紅貴賓身上有無主人聯絡資訊時，在項圈上發現飼主電話，並成功聯繫上劉姓男子，劉接獲警方通知，才發現愛犬竟偷溜出門。