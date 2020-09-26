中山高嘉義路段重大車禍釀一死 車陣回堵又有2轎車追撞

國道1號中山高速公路北上265K（靠近嘉義交流道），凌晨4點45分，發生1輛大貨車與1輛貨櫃車子車追撞車禍事故，造成貨櫃車翻覆及大貨車車頭變形，1死1傷；適逢補班補課上班交通尖峰時時段，車陣回堵嚴重。

離事故地點5公里，北上270Ｋ，上午8點18分又發生2輛轎車追撞，消防局獲報再度前往救援，有3人受傷，肇事原因，警方調查處理中，從凌晨4點多到上午8點多，4小時同路段接連二件車禍，忙壞警消人員。

大貨車與貨櫃車追撞車禍，消防人員用破壞器材，將2輛車輛受困駕駛救出，大貨車李姓駕駛眼部遭玻璃穿刺傷，右腿骨折，送嘉義長庚醫院；貨櫃車駕駛傅姓男子40歲、送嘉基醫院，搶救1小時傷重不治。