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中山高嘉義路段重大車禍釀一死 車陣回堵又有2轎車追撞

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

國道1號中山高速公路北上265K（靠近嘉義交流道），凌晨4點45分，發生1輛大貨車與1輛貨櫃車子車追撞車禍事故，造成貨櫃車翻覆及大貨車車頭變形，1死1傷；適逢補班補課上班交通尖峰時時段，車陣回堵嚴重。

離事故地點5公里，北上270Ｋ，上午8點18分又發生2輛轎車追撞，消防局獲報再度前往救援，有3人受傷，肇事原因，警方調查處理中，從凌晨4點多到上午8點多，4小時同路段接連二件車禍，忙壞警消人員。

大貨車與貨櫃車追撞車禍，消防人員用破壞器材，將2輛車輛受困駕駛救出，大貨車李姓駕駛眼部遭玻璃穿刺傷，右腿骨折，送嘉義長庚醫院；貨櫃車駕駛傅姓男子40歲、送嘉基醫院，搶救1小時傷重不治。

因車禍事故，肇事車輛躺在車道上，占用中間及外側車道，造成國道1號北向265K外側2車道事故回堵5公里，國道公路警察在場處理，建議駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點小心行駛，約8點30分排除事故，恢復車流順暢。

國道1號中山高速公路北上265K凌晨發生1輛大貨車與1輛貨櫃車子車追撞車禍事故，1死1傷，肇事車輛占用中間及外側車道，適逢補班補課上班交通尖峰時時段，車陣回堵嚴重。圖／讀者提供
國道1號中山高速公路北上265K凌晨發生1輛大貨車與1輛貨櫃車子車追撞車禍事故，1死1傷，肇事車輛占用中間及外側車道，適逢補班補課上班交通尖峰時時段，車陣回堵嚴重。圖／讀者提供

事故 車禍 國道

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