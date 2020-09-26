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影／台二線石門汽車180度大甩尾「騎」上分隔島 2送醫
新北市金山台二線26公里處，石門往金山方向，昨天晚間近9點發生一起自撞車禍，一輛汽車疑高速失控打滑，整輛車180度大甩尾，有如「騎」在中央分隔島，顏姓男駕駛自行脫困，劉姓女乘客受困車內被救出，2人都送醫。
新北市消防局昨晚近9時獲報，台二線濱海公路與豬槽潭路口發生車禍，有人受困。消防局出動6車13人趕至，金山警分局員警也趕至現場處理，汽車整個跨在中央分隔島上動彈不得，撞擊力道強大，車子受損嚴重，車門整個凹陷，碎玻璃及車內物品散落一地。
顏姓男駕駛（18歲）已先行爬出車外脫困，車內副駕駛座劉姓女乘客（19歲）受困車內，痛得哀叫。消防人員利用破壞器材將扭曲變形的車體撐開才把劉女救出，2人都送往淡水馬偕醫院。警方說，顏男過彎時失控，原因還待調查，警方釐清有無酒駕或超速。
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