影／台二線石門汽車180度大甩尾「騎」上分隔島 2送醫

新北市金山台二線26公里處，石門往金山方向，昨天晚間近9點發生一起自撞車禍，一輛汽車疑高速失控打滑，整輛車180度大甩尾，有如「騎」在中央分隔島，顏姓男駕駛自行脫困，劉姓女乘客受困車內被救出，2人都送醫。

新北市消防局昨晚近9時獲報，台二線濱海公路與豬槽潭路口發生車禍，有人受困。消防局出動6車13人趕至，金山警分局員警也趕至現場處理，汽車整個跨在中央分隔島上動彈不得，撞擊力道強大，車子受損嚴重，車門整個凹陷，碎玻璃及車內物品散落一地。