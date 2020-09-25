基隆東岸高架橋掉水泥塊 市府：護欄剝落非關結構

基隆市東岸高架橋今天上午發生水泥塊掉落險砸人車，由於下方就是人行穿越道，民眾直呼危險。市府今天晚間發新聞稿說明，指經查為側護欄水泥剝落，非關主結構，明天進行修補，加強巡視其餘潛在剝落風險處，一併改善。

東岸高架橋每天車流很多，今天上午9點多，護欄外牆有大片水泥塊剝落，往下砸後碎成很多小石塊，幸好沒有砸到人車，但路過的民眾直喊好危險，因下方忠一路剛好是人行穿越道，每天人來人往，恐造成安全疑慮。

市府今晚發新聞稿說明，工務處今天上午接獲民眾通報，高架橋臨忠一路側護欄出現水泥剝落狀況，經派員勘查瞭解該處非橋梁主結構損壞，而為護欄上水泥粉刷層因熱漲冷縮及振動等影響造成剝落。