北橫紅檜、扁柏全遭殃 9山老鼠還把它們變「瓶子」

山老鼠橫行，珍貴林木一批批遭盜伐、盜採成台灣山林憂患，宜蘭地檢署日前發動搜索，在雙北、桃園市和北橫山區偵破山老鼠集團，逮捕張姓等9名犯嫌，起出3千2百多公斤的台灣肖楠、牛樟、扁柏、紅檜等原木和藝品。宜檢認為其中8人有串證和再犯之虞，依違反森林法向法院聲請羈押，宜蘭地院裁定7人准押、1人交保。

紅檜、扁柏、台灣杉、香杉與肖楠，都是台灣原生珍貴樹種，被稱為「針葉樹五木」，這回被查獲的樹種也包括台灣櫸，有的木頭還被製成花瓶。早在2010年，法務部即邀警察、林務局研商，訂定「檢察機關查緝森林盜伐執行方案」，各地檢署每半年要陳報清山、返木與護林績效。

宜檢今年年初接獲保七總隊情資，指有犯罪集團在北橫山區盜採、產製並銷售工藝品，便與警方、退輔會、林務局羅東林管處與新竹林管處等單位啟動聯合查緝機制，組「滅鼠專案工作」辦案團隊。經過8個月的清查與監控，9月23日兵分8路搜索、拘提，共清出416塊的原木和藝品，總重3254.84公斤，另外還查到海洛因、安非他命等毒品。

宜檢主任檢察官梁光宗指出，這次查獲的林木中，有廿餘只直徑超過40公分的龍柏生立木，是近年來北部地區罕見的國有林班地盜伐珍木案，初步清查都是本國籍，屬同一個集團。梁說，9名犯嫌各司其職，有的人負責伐木、有的人負責背運，有的則負責銷售；查獲的珍木部分已變成木器，檢警還將追查是誰雕刻、製作。

檢警表示，從集團的犯罪活動的熟練度來看，已經運作了一段時間，且不僅僅是「採撿」，還拿鋸子伐木，因此認定他們有反覆實施的可能，為了珍木代價鋌而走險。