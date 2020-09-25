桃園觀音晚間驚傳沼氣氣爆 台電2人孔蓋炸飛路面隆起

桃園市觀音區快速路九段今晚6點多發生沼氣氣爆，現場2個台電的人孔蓋被炸飛、附近民眾也聞到異味，消防趕抵現場確認無人員傷亡，經氣體探測器、熱顯像儀確認無危險性，但人孔蓋周遭也因氣爆隆起，附近路段已經封閉，所幸經檢測非瓦斯或其他氣體洩漏，無危險性。

桃園市消防局第三大隊指出，今晚6點19分接獲派出所轉報，表示觀音區快速路九段530巷5號附近有氣爆聲響、散發異味，出動2輛消防車、5名消防員到場查看，發現有2個人孔蓋被炸飛，周圍約4平方公尺路面也隆起。

轄區觀音區工務隊到場回報無危險性，並使用五用氣體探測器、熱顯像監測，結果皆無危險性，目前現場已由警方封閉往觀音方向慢車道。

桃園市政府養護工程處指出，現場道路屬觀音區公所管轄，人孔蓋則是台電公司所有，當時沒有人員施工，研判是地底下管線長期累積沼氣，加上人孔蓋上的排氣閥堵塞，壓力一時無法宣洩才炸開，幸好沒有人員經過受傷。