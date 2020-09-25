基隆男童猝死無照保母家 父母質疑：發燒怎沒送醫？

基隆市一名3歲男童今天下午被發現猝死在一名無照非法保母家中，警方初步檢視死者外觀，並未發現有受虐傷痕，但有一些疑似跌倒舊傷，排除受虐，已報請檢方相驗釐清死因。保母向警方說，男童昨天有發燒身體不舒服，體溫忽高忽低。男童父母則向警方表示，「發燒怎沒送醫？」，請檢警查明原因，警方朝業務過失致死偵辦。

市政府社會處表示，案發後立即派員到保母家中了解，經查該保母為未登記之非法保母，已違反兒童及少年福利與權益保障法第26條第1項規定，將依情節裁處，可處6千元以上3萬元以下罰鍰。社會處並指出，保母自己的2名小孩照顧正常，不需另外安置。

基隆市消防局今天下午2點半接獲保母報案，男童高燒不退昏迷，救護車到場發現無呼吸心跳已死亡，沒有送醫。警方趕至現場調查，鑑識人員到場採證，發現男童是陳屍在房間睡覺的地上，仍有死後的餘溫，研判死亡不久。未發現有藥物，男童身上也沒有受虐或可疑傷痕，只有腳部有一些類似跌傷的舊傷口，應和死亡無關。

保母向警方說，男童昨天有發燒身體不舒服，但體溫忽高忽低，上午和他說話都還正常，中午有午休，下午去看他醒了沒，突然沒有反應，趕緊打119。男童的阿公下午先趕至保母家，心急的跑上樓，不斷打電話聯絡。

據調查，保母是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，她自己平時照顧2名幼子，為貼補家用，上網發文表示可托育孩子。男童的父母找上她，5月起，談妥每月以2萬4000元請她看顧全天24小時托育，但保母說，一開始付款正常，後來欠多月保母費未付清，父母也很少來看，聯絡多次沒有結果。

男童屍體晚間已移置殯儀館，警方已報請檢方相驗釐清死因，目前朝業務過失罪嫌偵辦，釐清照顧過程是否有無疏失。