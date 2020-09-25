基隆3歲男童死亡初步排除受虐 警偵訊無照保母

基隆市碇內街今天下午發生3歲陳姓男童在無照保母家中死亡事件，經警方初步檢視遺體外觀，並未發現受虐，確切死因仍有待調查。

基隆市消防局下午2時31分接獲暖暖區碇內街一名保母通報，家中3歲陳姓男童高燒不退，陷入昏迷，救護員到場，發現陳童已明顯死亡並未送醫，立即通知警方前來處理。

據相關單位瞭解，陳童昨天發燒身體不舒服，體溫忽高忽低，26歲劉姓保母今天上午與陳童說話，陳童還能看著保母回應，沒想到下午突然沒了反應。

第三警分局到場立即拉起封鎖線，入內後發現陳童躺臥在房間地板，經檢視遺體外觀，身上並無明顯外傷，初步排除受虐，陳童的父母下午5時許在警方陪同下抵達保母家，瞭解事發經過。

警方調查，劉姓保母雖是幼保相關科系畢業，但未領有保母執照，由於劉女須照顧自己的2名孩子，為了貼補家計，上網發文詢問是否有家長需要托育孩子。

劉女因而聯繫上陳童的父母，雙方談妥5月起每個月以新台幣2萬4000元價格，委請劉女全天候照顧陳童，幾個月來，劉女向警方表示，曾多次透過電話聯繫陳童父母，提到欠缺孩子生活用品，但大多以寄送方式，少見父母到她家關心陳童生活。

此外，劉女向警方表示，陳童的父母一開始付款正常，直到8月遲未付保母費。

警方現已留置保母偵訊，釐清事發經過，至於確切死因，仍有待檢察官會同法醫相驗後才能釐清。