連江縣警局長新上任 劉增應盼發揮所長維護治安

連江縣警察局今舉辦卸新任局長交接布達典禮，典禮由連江縣長劉增應主持布達及內政部警政署陳警政委員卿南監交，新任局長蔡鴻義經歷豐富，劉增應表示，盼蔡與各單位加強協調配合，發揮所長推動治安維護工作。

蔡鴻義是中央警察大學46期畢業、美國奧克拉荷市立大學教育學研究所碩士，歷任內政部警政署專員、外事組科長、花蓮縣警察局副局長、嘉義市政府警察局副局長、新北市政府警察局科長、臺南市政府警察局學甲、佳里分局分局長、桃園市政府警察局蘆竹、龜山分局分局長、內政部警政署防治組組長及高雄港務警察總隊總隊長，以上職務任內督辦性侵害加害人管理平臺建置工作、督屬執行108年517專案安全維護、萬安40號演習、第14屆總統副總統及第9屆立委選舉治安維護專案、2017台北世界大學運動會安全維護等專案工作。

劉增應表示，卸任廖局長在連江縣警察局1年5個月期間，工作認真、積極負責並擅於溝通協調，任內積極查緝毒品犯罪、取締職業賭場、防制詐欺案件發生，提升偵防能量，並加強防制交通事故、維護交通安全。

劉增應說，廖無論是治安或交通等方面，均有輝煌的績效，深獲民眾及長官極佳的稱許與肯定。期許蔡鴻義就任後發揮所長，繼續推動連江縣治安維護工作，並與各有關單位加強協調配合，領導連江縣警察局同仁共同努力，創造更輝煌的工作成果。