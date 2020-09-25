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檢舉地下爆竹煙火工廠 最高領15萬獎金

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

中秋佳節即屆，台南市消防局提醒，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同，同時，民眾施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示的合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。消防局表示，依檢舉內容且順利查獲違法製造、儲存及販賣爆竹煙火者，最高每案15萬元。

消防局強調，最近這幾年雖無開罰紀錄，惟為確保市民安全，已要求所屬各大隊、各分隊落實轄內爆竹煙火製造、貯存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示之合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項。

消防局表示，依爆竹煙火管理條例規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。違反者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。且內政部公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性的一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局指出，如發現有疑似製造爆竹煙火，或附近有疑似囤積大量爆竹煙火情形請踴躍檢舉，依檢舉內容且順利查獲違法製造、儲存及販賣爆竹煙火者，將按查獲案件裁處罰鍰額度的百分之五核發獎金，最高每案15萬元。至於違規製造、儲存及販賣的爆竹煙火依規定沒入，違規行為人則移送法辦，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

台南市消防局各大隊、各分隊邀請轄內爆竹煙火業者召開爆竹煙火座談會，呼籲勿販賣無認可標示的爆竹煙火，避免成為地下爆竹煙火工廠的幫凶。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局各大隊、各分隊邀請轄內爆竹煙火業者召開爆竹煙火座談會，呼籲勿販賣無認可標示的爆竹煙火，避免成為地下爆竹煙火工廠的幫凶。記者邵心杰／翻攝
中秋節假期將屆，台南市消防局宣導民眾施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示的合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。記者邵心杰／翻攝
中秋節假期將屆，台南市消防局宣導民眾施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示的合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。記者邵心杰／翻攝

內政部 中秋

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