「敢欠我大哥錢！」 4少年持刀饒河夜市押走情侶

台北市鄭姓男子與女友逛夜市，突遭人在背後持刀威脅「跟我走，不要動」，隨後被押到附近河濱公園；警方獲報五分鐘內趕到，趁嫌犯還未行凶之際，全部壓制帶回派出所偵詢後送辦。

警方調查，鄭男（34歲）與女友上月23日晚上7點多，在饒河夜市突遭四名未成年少年持刀押走，其中一名少年稱「乖乖跟我走！不要動」，鄭只能聽從；他女友一路跟在後，趁勢報案。

鄭被四名少年押到附近的彩虹河濱公園，少年稱「你欠我大哥錢，趕快交出來」，此時警方剛好趕到，將在場六人全部帶回派出所。

少年向警方說，鄭跟他的大哥有債務糾紛才涉案，不過警方追問債金，少年卻說不出所以然，警方懷疑是其他動機，詢後將四人依妨害自由罪嫌送辦。